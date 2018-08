publié le 06/08/2018 à 15:38

Le thermomètre s'affole en France pour encore quelques jours. 67 départements restent en vigilance orange ce lundi 6 août, et la ministre de la Santé Agnès Buzyn a rappelé des consignes de vigilance.



La France n'avait pas connu pareille chaleur depuis 2003. Par sa durée et son intensité, cette canicule est-elle inédite ? "On est encore loin de la canicule de 2003 à l'échelle nationale", tempère Olivier Proust, prévisionniste à Météo France. Il fait extrêmement chaud, mais la situation n'est pas inédite."

Ce spécialiste se montre rassurant. "On entend que le pire est à venir, mais la température va baisser dans le Sud-Est après le pic de chaleur, qui devrait être atteint aujourd'hui."



Par son intensité, par sa sévérité et par sa durée, cette canicule devrait néanmoins figurer parmi les trois épisodes les plus chauds depuis que les mesures météorologiques sont établies. Il fera notamment 36 degrés à Paris et à Lyon mardi 7 août.