publié le 03/08/2018 à 16:12

Coup de chaud sur une majeure partie de la France. 67 départements sont désormais placés en vigilance orange canicule ce vendredi 3 août. Le record de 2017 est ainsi égalé. L'institut météorologique indique que cet épisode caniculaire devrait prendre fin au plus tôt dimanche 5 août dans la matinée.



La Charente-Maritime rejoint ainsi les 66 départements concernés par cette vigilance depuis plusieurs jours : l'Ain, l'Allier, l'Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, le Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et le Val-d'Oise.

67 départements en vigilance orange canicule le 3 août à 16h Crédit : Capture d'écran Météo France