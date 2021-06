Yonne : un cheval fonce sur des enfants en sortie scolaire, 3 blessés graves

Les enfants, âgés entre 3 et 4 ans, sont actuellement hospitalisés. Les élèves d'une école maternelle d'Auxerre se sont rendus dans une ferme pédagogique de l'Yonne dans le cadre d'une sortie scolaire ce vendredi 25 juin. Une sortie qui a mal tourné puisqu'un cheval, attelé à une carriole, a soudainement foncé sur les enfants.

Selon les informations rapportées par Sud Ouest, trois enfants sont grièvement blessés. L'un d'eux est en détresse respiratoire, souffrant d'un traumatisme au thorax. Les deux autres ont des fractures, l'un à la jambe, et le second au niveau du bras, précisent nos confrères, citant le maire de Saints-en-Puisaye. Cinq autres élèves ont également été blessés, mais plus légèrement.

L'accident s'est déroulé lors de la pause du midi, alors que 23 élèves s'étaient rassemblés avec leurs accompagnateurs, détaille Sud Ouest. Les pompiers qui sont intervenus racontent que "la calèche était stationnée, avec personne à bord. Le cheval s'est emballé et a foncé sur les enfants". Le maire de la ville donne plus de précisions en expliquant que le cheval s'était détaché d'un anneau, puis s'est précipité sur les enfants en traînant la carriole.

"C’est un cheval de trait qui est habitué à promener les enfants dans sa carriole depuis au moins dix ans. Il a dû se passer quelque chose pour qu’il réagisse comme ça", a affirmé le maire. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l'accident. En attendant, l'établissement scolaire a mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique.