publié le 30/08/2016 à 12:28

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès va-t-elle révéler tous ses mystères ? De nouveaux éléments viennent relancer l'enquête sur cette famille endettée dont la mère, quatre enfants et leur deux chiens ont été retrouvés morts. Dans le livre Le Disparu, Anne-Sophie Martin révèle une correspondance qui pourrait accréditer la thèse du suicide collectif.



Le 21 avril 2011, un appel à témoins est lancé après la disparition inquiétante d'une famille qui vit dans e quartiers des Hauts-Pavés-Saint-Félix, à Nantes. Le procureur de la République tient alors une conférence de presse qui finira par basculer sur "une qualification criminelle de séquestration et d'assassinats". "'Quelques minutes' avant de parler aux journalistes, 'un reste humain (venait d'être) découvert dans le jardin de cette famille sous la terrasse', expliquera le magistrat", comme le rappelle France 3.

Un courriel envoyé un mois avant la tuerie

C'est alors que la découverte macabre a lieu. Cinq corps vont être exhumés : Agnès 48 ans, Arthur 21 ans, Thomas 18 ans, Anne 16 ans et Benoît 13 ans ont été tués par un "22 Long rifle", "vraisemblablement deux semaines plus tôt, entre le 3 et le 5 avril, d'au moins deux balles dans la tête", ajoute le site. Les enquêteurs vont se tourner vers Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme alors âgé de 50 ans a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 dans le Var.

Selon les éléments avancés dans Le Disparu (éd Ring) le père de famille aurait rédigé un courriel dans lequel il évoque ses problèmes financiers. Rédigé un mois avant la tuerie et envoyé à des vieux amis, ce message précise que : "Si ça tourne mal, je n'ai plus que deux solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort (...) Post scriptum : je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue, ni d'aucun alcool".