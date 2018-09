VIDÉO - Hauts-de-Seine : un animateur périscolaire jugé pour abus sexuels

publié le 07/09/2018 à 13:58

L'accusé, âgé de 29 ans, reconnaît "l'ensemble des faits d'agressions sexuelles" mais "conteste les faits de viol", indique son avocat Me Sammy Jeanbart. L'homme, ex-animateur de loisirs de la ville de Courbevoie (Hauts-de-Seine) comparaît à partir de ce vendredi 7 septembre à Nanterre pour des viols sur deux enfants et des agressions sexuelles sur 13 autres, notamment dans des écoles où il travaillait après la classe.



Les premières plaintes ont été déposées par des parents en 2015. Au cours des mois suivants, des centaines d'enfants, scolarisés dans les quatre écoles primaires où l'animateur avait travaillé, sont entendus. Quinze garçons au total rapportent des abus sexuels ayant eu lieu entre 2011 et 2015, dont deux lors de babysittings et les autres à l'école, sur le temps périscolaire.

Le prévenu comparaîtra jusqu'au 14 septembre pour ces chefs d'accusations auxquels s'ajoutent la "corruption de mineur de moins de 15 ans" et la "détention d'images à caractère pédopornographique". Selon son avocat, l'accusé "admet le principe d'une punition" et "espère pouvoir bénéficier de soins".