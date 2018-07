Vaucluse : la découverte étonnante de gendarmes qui cherchaient du cannabis

publié le 22/07/2018 à 18:44

C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Une vingtaine de gendarmes venus à Pertuis (Vaucluse) vendredi 20 juillet dans le cadre d'une opération d'arrachage de près de 5.500 plants de cannabis ont également découvert une structure clandestine qu'ils ne s'attendaient pas à trouver sous les pins. Ils sont en effet, comme le raconte La Provence, tombés sur une arène de fortune bâtie à partir de palettes en bois, de grillage et de tôles, d'une surface approchant les 200 m².



Les plumes retrouvées sur le sol laissent penser aux gendarmes qu'il s'agit d'un chapiteau accueillant des combats de coqs clandestins, équipé de gradins recouverts de moquette, autour d'une piste grillagée, et dont l'accès se fait via une caravane. La Provence précise que "six coqs de combat ont été saisis aux alentours et emmenés en visite chez un vétérinaire pour vérifier leur état de santé, sur ordre du parquet. Ils ont ensuite été remis à une tierce personne, chargée de leur garde jusqu'à éclaircissement de l'affaire".

L'arène n'a pour l'instant pas été détruite et aucune interpellation n'a été effectuée.