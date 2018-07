Un imam de la mosquée de Torcy expulsé vers le Maroc

publié le 28/03/2018 à 17:42

Des policiers sont venus chercher l'imam suppléant de la mosquée de Torcy (Seine-et-Marne), à son domicile mercredi 28 mars dans la matinée. "Il va être reconduit à la frontière en application d'un arrêté d'expulsion et doit prendre un avion pour le Maroc dans la journée", a précisé la préfecture. Il était sous le coup d'une procédure d'expulsion pour avoir "légitimé le jihad" dans ses prêches.





Un arrêté d'expulsion avait été prononcé en décembre 2017 à l'encontre du quinquagénaire, arrivé en France en 1992 et père d'un garçon de 14 ans né sur le sol français. Il lui était reproché d'avoir "violé des principes fondamentaux de la République", avait indiqué à l'époque son avocat, Gilles Devers.



La décision des autorités était notamment motivée par des prêches tenus en 2016 et 2017 au cours desquels les deux imams de la mosquée avaient "explicitement légitimé le jihad armé en appelant les fidèles à prier pour les jihadistes du monde entier afin de détruire les ennemis de l'Islam en France et dans le monde".

La mosquée de Torcy avait fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative le 10 avril 2017, au motif qu'elle était devenue depuis plusieurs années "un lieu de culte où étaient prônées une idéologie radicale ainsi que des incitations au jihad". L'imam, professeur de mathématiques au lycée Jean-Moulin de Torcy, avait dans la foulée été suspendu de son poste par l'Éducation nationale.