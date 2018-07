publié le 17/07/2018 à 21:10

"Les infractions ont été commises entre 2013 et juin 2018, au domicile de certaines familles ou à celui du suspect lors de cours particuliers", a déclaré Agathe Frémy Barret, avocate de victimes présumées. Un ancien cadre du Front National, membre d'une communauté catholique traditionaliste, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 21 juin à Rouen pour agressions sexuelles sur mineurs.



"Édouard Le Bourgeois et les adolescents, âgées de 12 à 14 ans au moment des faits, se sont rencontrés au sein de la communauté de l'Institut du Christ roi Souverain Prêtre, installée dans l'Église Saint-Patrice en centre-ville de Rouen", a détaillé pour sa part une source policière. Selon cette source, l'homme âgé de 37 ans a déjà été condamné pour des infractions identiques à dix mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre en 2010 et à trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Pontoise en 2013.

Mathilde Sanson, l'avocate du mis en examen, s'est refusée à tout commentaire "afin de laisser la justice travailler de manière sereine". Édouard Le Bourgeois a été candidat FN aux cantonales de 2008 à Versailles. Il fut également directeur national du groupe "Les Jeunes avec Gollnisch", mouvement lancé au sein du Front National au moment de la campagne interne de 2010 en vue d'organiser la succession de Jean-Marie Le Pen. Cette même année, il avait été exclu du parti à la suite de propos tenus contre David Rachline, proche de Marine Le Pen et maire FN de Fréjus.