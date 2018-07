et Guillaume Chieze

publié le 29/09/2016 à 07:27

Depuis les attentats, les Français se précipitent pour faire partie de la réserve de la gendarmerie. Un engouement qui pose aussi quelques soucis logistiques. Depuis l'attentat de Nice le 14 juillet dernier, les demandes pour intégrer la réserve de la gendarmerie nationale sont très nombreuses. Cet été 2016, pas moins de 2.000 civils ont été formés pour intégrer la réserve.



La gendarmerie nationale a même dû revoir ses critères de recrutement pour faire face à l'afflux de demandes, en augmentant l'âge limite de 30 à 40 ans. "On est encore en pleine forme à 40 ans mais on va encore assouplir cette règle des 40 ans. C'est important d'accompagner cet élan citoyen. Si quelqu'un à 41, 42 ou 43 ans et qu'il est en forme", il ou elle pourra rejoindre la réserve de la gendarmerie a annoncé le général Lizurey sur RTL ce jeudi 29 septembre.

Aujourd'hui, la réserve de la gendarmerie est composée de 25.000 civils qui travaillent en moyenne 25 jours par an pour la maison bleue. Richard Lizurey, le nouveau directeur général de la gendarmerie, a annoncé qu'il souhaiterait que d'ici fin 2018, la réserve atteigne 40.000 personnes.