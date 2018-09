Rennes : les cambrioleurs ligotent une grand-mère avant de la dépouiller

publié le 11/09/2018 à 05:00

Une situation terrifiante pour la victime. Dans la nuit de dimanche à lundi 3 septembre, une octogénaire habitant Chantepie, non loin de Rennes, a été cambriolée rapporte Ouest-France. Alors qu’elle dormait paisiblement, elle a été réveillée par deux malfaiteurs qui s’étaient introduits chez elle.



Constatant l’éveil de l’occupante de la maison, les deux hommes l’ont alors ligotée avec une corde et immobilisée sur un fauteuil. Ils ont ensuite pu fouiller son domicile et lui ont dérobé de l’argent liquide. De plus, en repartant, les deux cambrioleurs ont laissé leur victime attachée. Elle a néanmoins réussi à se défaire de ses liens, puis a prévenu les forces de l’ordre.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Rennes, selon le quotidien local. La maison de la grand-mère a été inspectée par les techniciens des services scientifiques et ses voisins ont été entendus.