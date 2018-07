Puteaux : deux chiens découverts morts dans une voiture

publié le 10/07/2018 à 01:57

Deux chiens ont été retrouvés morts, dimanche 8 juillet, enfermés dans une voiture stationnée à Puteaux (Hauts-de-Seine), comme le raconte Le Parisien. C'est en passant devant le véhicule, garé dans la rue Cartault, qu'un témoin a vu l'un des deux animaux, allongé sur la banquette arrière et visiblement en très mauvaise condition. Il a immédiatement appelé le 17, et les policiers dépêchés sur place ont pu briser l'une des vitres de la voiture pour en sortir le chien, très affaibli.



Celui-ci n'a malheureusement pas survécu après avoir passé une période de temps indéterminée dans la chaleur étouffante de l'habitacle. Un deuxième chien, un husky également, était enfermé dans le coffre de l'automobile. Il était déjà mort lorsque les policiers l'ont sorti du véhicule. Le couple de trentenaires propriétaire de la voiture a été interpellé dans la soirée dimanche et placé en garde à vue.