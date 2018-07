publié le 31/07/2018 à 18:36

Au jour-même de l'annonce des nouvelles sanctions contre le harcèlement de rue par Marlène Schiappa, lundi 30 juillet, un homme a été surpris en train de se masturber contre des femmes dans des boutiques des Champs-Élysées, à Paris. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue par la police, rapporte France Bleu.



Il était environ 19 heures lorsque des policiers présents dans le magasin H&M ont surpris un individu s'en prendre à plusieurs personnes sexuellement. Il a commencé par suivre plusieurs jeunes filles dans les rayons en se masturbant, et a même levé la jupe d'une mineure.

Les policiers l'ont ensuite suivi dans le magasin Zara où il a reproduit les mêmes agissements en se collant à des femmes et en leur touchant les fesses. Les policiers l'ont alors interpellé.

Les peines encourues pour agressions sexuelles sont de 5 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Il risque également un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende pour masturbation en public.