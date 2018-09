publié le 12/09/2018 à 11:51

C'est un faits divers hélas banal mais qui cette fois-ci se termine bien, avec une connotation symbolique. Mardi 11 septembre aux alentours de 19h55, une employée du jardin d'Éole situé rue d'Aubervilliers, dans le XIXe arrondissement de Paris, a été agressée par un homme ivre.



Au préalable, un groupe de quatre hommes s'étaient approchés de la gardienne du parc, et c'est à ce moment-là que l'un d'eux a entrepris de l'agresser sans aucune raison apparente, rapporte Le Parisien. Vivant non loin de là, des migrants sont témoins de la scène et décident alors de ne pas rester les bras croisés.

Ils se précipitent ainsi au secours de l'employée municipale et la mettent à l'abri au moment où s'en est suivie une rixe. Les forces de l'ordre sont alors intervenues sur les lieux afin de mettre fin à l’échauffourée. La victime a alors désigné son agresseur, qui a été conduit à l'hôpital pour une légère blessure à la tête, avant d'être placé en garde à vue.