publié le 10/09/2018 à 11:56

Une attaque au couteau a fait 7 blessés, dont plusieurs grièvement, dans le XIXe arrondissement de Paris dimanche 9 septembre en fin de soirée, près du canal de l'Ourcq. L'homme, armé d'un couteau et d'une barre de fer, a frappé plusieurs personnes avant d'être interpellé par la Brigande anti-criminalité (BAC).



7 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Parmi elles, quatre sont grièvement blessées et le pronostic vital de l'une d'elles est engagé. Deux touristes britanniques figurent également parmi les victimes.

L'attaque a commencé peu avant 23 heures, quand un homme a agressé 4 personnes près du cinéma MK2 quai de Loire, au bord du canal de l'Ourcq. "J'ai vu les gens par terre, et le sang", raconte un témoin sur RTL. Il explique que les blessés lui ont raconté qu'un homme était en train de poignarder "pour rien" des passants dans la rue.

Un homme a attaqué plusieurs personnes au couteau dimanche 9 septembre à Paris. Crédit : RTL.fr

Désarmé par des témoins

Touiti était au cinéma avec sa petite amie et a vu l'homme "donner un coup à une dame" avec sa barre de fer. Il le suit pour essayer de le désarmer, et l'assaillant jette sa barre, blessant Touiti. L'homme a ensuite sorti une arme blanche et "donné un coup de couteau dans le dos en fourbe" à un homme au coin de la rue, raconte-t-il sur RTL.



À proximité, des hommes jouent à la pétanque. L'un d'eux tente d'arrêter l'assaillant en le touchant à la tête avec une boule, sans parvenir à le stopper. L'homme prend la fuite par la rue Henri Noguères, où il blesse deux touristes britanniques et un passant, avant d'être maîtrisé par des témoins.

> Un témoin a désarmé l'homme qui attaqué des passants à Paris, dimanche 9 septembre. Crédit Média : Laura Maucci / RTL | Durée : 00:36 | Date : 10/09/2018

"J'ai foncé derrière lui", raconte Smaïn sur RTL qui raconte que "5 ou 6" témoins ont récupéré "un morceau de palette en bois cassée et une barre de bois" avant de poursuivre l'assaillant qui a fini par perdre l'équilibre avant d'être désarmé.



"Avec la barre, j’ai visé la main qui tenait le couteau" et "j’ai posé l’arme par terre", détaille Smaïn. "Je ne suis pas un héros, n'importe qui peut faire ça", ajoute-t-il modestement. L'agresseur a ensuite pu être interpellé par la BAC.

Qui est l'assaillant ?

Le suspect, "a priori d'origine afghane", a été transporté inconscient à l'hôpital. Peu de détails sont connus sur son profil. "On n'a pas sa version", précisait en début de matinée Loïc Travers, du syndicat Alliance Île-de-France sur RTL.



"Il essayait de faire un maximum de dégâts", analyse Touiti. "Il voyait quelqu'un qui ne faisait pas attention, il le tapait sur la tête" avec sa barre de fer, se souvient-il. "Il essayait clairement de tuer des gens".



À ce stade, la police ne privilégie aucune piste. "Est-ce qu'on est sur un acte terroriste ? Est-ce qu'on est sur un acte isolé d'un délinquant ? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui est fou ? C'est beaucoup trop tôt", indique Loïc Travers, précisant cependant qu'il n'y a "aucune revendication" pour cette attaque.