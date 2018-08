publié le 12/08/2018 à 18:02

L'eau bénite de Notre-Dame de Paris a-t-elle été empoisonnée ? C'est la question que se posent les responsables de la cathédrale, révèlent nos confrères du Parisien samedi 12 août. Des touristes ont signalé avoir été victimes de "picotements au visage" et de maux de tête après avoir utilisé de l'eau bénite vendredi. Un prêtre confie au quotidien que l'eau "sentait très mauvais", et évoque un "acte de malveillance".



Alertée par les religieux, la police s'est rendue sur place, mais n'a rien trouvé. Aucune plainte n'a été déposée et aucune enquête n'a donc été ouverte. Pour Ariel Weil, maire (PS) du IVe arrondissement de Paris, il n'y a d'ailleurs "pas d'affaire bénitier", explique-t-il sur Twitter.

Par précaution, les bénitiers de la cathédrale ont été entièrement vidés. Nettoyés de fond en comble avec de l'eau de javel, ils ont à nouveau été remplis d'eau bénite propre. En attendant, l'"empoisonnement" des bénitiers de Notre-Dame de Paris reste un mystère.

Oui, enfin, j’ai surtout dit que d’après la commissaire et @notredameparis il n’y avait pas d’#AffaireBénitier dans le premier site touristique de la capitale mais c’est vrai que le lieu fait rêver et que l’été est encore long.#Quasimodo @evelyne_zarka @Karentaieb4 @VeroLevieux https://t.co/kWhMOw4nVa — Ariel Weil (@ArielWeilT) 12 août 2018