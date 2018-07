publié le 04/07/2018 à 13:56

Le ministre de l'intérieur, Gérard Colomb condamne avec la plus grande fermeté les violences urbaines de la nuit dernière à Nantes. Trois quartiers sensibles se sont embrasés après la mort d'un jeune homme de 22 ans lors d'un contrôle de police. La victime faisait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis un an. Il était recherché pour vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs. Mercredi midi, les dégâts étaient encore très importants au Breil, aux Dervallières et à Malakoff où on eu lieu les émeutes.



"Une trentaine de véhicules ont été incendiés, plusieurs bâtiments publics ont été également brûlés, dont la mairie annexe des Dervallières, deux centres commerciaux, un au Breil et l'autre aux Dervallières", liste Nicole Klein, préfète de Loire-Atlantique, qui décrit "un spectacle de désolation" dans ces trois quartiers.

Le Breil faisait pourtant l'objet d'un dispositif de sécurité renforcé à la suite d'incidents survenus la semaine dernière. "Il y a eu des tirs qui nous ont inquiété sur ce quartier", précise Nicole Klein. "On est en effet inquiet depuis un moment sur la présence d'armes, en particulier au Breil où des tirs ont été constatés ces dernières semaines", ajoute-t-elle, refusant pourtant de dire que Nantes est une ville dangereuse.