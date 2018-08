Nantes : des jeunes se font passer pour des policiers afin de sauver une femme

publié le 07/08/2018 à 03:29

L’histoire s'est déroulé dans la nuit de samedi 4 à dimanche 5 août à Nantes (Loire-Atlantique). Deux jeunes, rentrant de soirée, ont sauvé une femme qui était alors frappée par son compagnon, comme le rapporte Ouest-France.



Ils sont entrés dans l’immeuble après avoir entendu les cris depuis l'extérieur. Malgré le fait qu'ils se signalent à la porte du logement d'où proviennent les cris, ceux-ci continuent. Ils décident de toquer une nouvelle fois en se faisant passer pour des policiers, et en annonçant : "Police, ouvrez". Ils ont ensuite mis la femme, cible de plusieurs coups dont certains au visage, en sécurité et ont appelé les vraies forces de l'ordre.

La jeune femme a été prise en charge par les secours, et elle a cinq jours d’incapacité totale de travail. Son compagnon a immédiatement été interpellé et placé en garde-à-vue. il a ensuite été placé détention provisoire avant une possible comparution immédiate, mercredi 8 août, toujours selon Ouest-France.