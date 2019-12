Monaco : premier suicide d'un détenu sur le Rocher

et AFP

publié le 02/12/2019 à 22:42

La maison d'arrêt de Monaco pensait échapper au nombre croissant de suicides dans les prisons, comme c'est le cas en France. Et pourtant, pour la première fois, un détenu de 28 ans s'est donné la mort à la prison monégasque en se pendant avec un de ses draps jeudi 28 novembre selon le parquet général de la Principauté.



Le corps de ce détenu de nationalité roumaine a été découvert jeudi soir dans sa cellule, a précisé le parquet, confirmant une information du quotidien Nice Matin. Incarcéré depuis le mois d'août, le jeune homme attendait d'être jugé pour vols et usages frauduleux de moyens de paiement. Une enquête a été ouverte et une autopsie va être effectuée. Elle concernera l'ensemble des surveillants qui avaient pour mission de veiller à son comportement.

Mais selon le quotidien local, le prisonnier se trouvait seul dans sa cellule et "aucun signe ou élément ne laissait présager une telle détermination de passer à l'acte". Selon la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP), 131 personnes se sont donné la mort dans les prisons françaises en 2018, une hausse "sensible" par rapport à 2017 (117 suicides).