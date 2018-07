publié le 05/07/2018 à 09:32

Un revirement inattendu pour Jonathann Daval. L'homme, principal suspect du meurtre de son épouse Alexia, qui avait avoué l'avoir étranglée, est revenu sur sa version des faits et accuse désormais sa famille d'y être mêlée. Leur avocat a fustigé ce changement de position du suspect et ses incohérences, assurant sur RTL jeudi 5 juillet qu'il n'y avait "certainement pas (de complice) dans la famille".



Faudra-t-il passer par une confrontation entre la famille d'Alexia Daval et Jonathann pour tirer cette affaire au clair ? Pour Me Samuel Estève, l'un des avocats du suspect, "c'est un peu tôt pour organiser une confrontation". Il a estimé au micro de RTL que des investigations devraient d'abord être envisagées par le juge d'instruction pour corroborer ou non les propos de Jonathann.

Une confrontation n'aura lieu selon lui "que si le juge l'estime nécessaire (...) en fonction de ce que les éléments démontreront". "S'il l'envisage, ce sera dans un second ou dans un troisième temps", explique Me Estève, qui s'est refusé à commenter la nouvelle version de son client.



Le revirement de Jonathann Daval

Après avoir avoué le meurtre de sa compagne, Jonathann Daval a finalement modifié sa version des faits lors d'une audition le 27 juin dernier, et affirme désormais que c'est le beau-frère d'Alexia qui l'aurait accidentellement étranglée lors d'un dîner en famille chez les parents de celle-ci. Ils auraient tous conclut un "pacte secret" pour dissimuler le meurtre. La sœur, le beau-frère et les parents d'Alexia Daval ont été entendus par un juge d'instruction mercredi 4 juillet.



Le corps de la jeune femme avait été retrouvé partiellement calciné en octobre 2017. Jonathann Daval avait reconnu, après avoir tenu pendant trois mois le rôle de veuf éploré dans les rassemblements en hommage à sa compagne, l'avoir étranglée avant de se débarrasser de son corps, en mettant en scène une disparition d'Alexia lors d'un jogging. Il a toujours nié avoir brûlé le corps.