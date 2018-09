publié le 11/09/2018 à 07:29

Le maire de la Seyne-sur-Mer a pris une décision radicale. À la suite de la fusillade à la kalachnikov qui a coûté la vie à deux adolescents de 14 et 19 ans durant le week-end, l'édile a instauré un couvre-feu pour les mineurs dans sa ville. Une réponse à la scène de guerre vécue dans la cité Berthe de cette banlieue sensible de Toulon.



Un drame, mais pas une surprise pour le maire de la ville Marc Vuillemot, qui demande des renforts de police depuis plusieurs mois. Une mesure spectaculaire plus qu'efficace, censée alerter les autorités concernant la situation à la Seyne-sur-Mer.

Mais du côté des jeunes, on tente de braver l'interdit. "Il n'y a que ma mère qui peut décider si je peux rester dehors ou pas. Ma mère elle m'autorise, c'est pas parce qu'il y a eu ça qu'on ne va pas sortir", s'insurge un adolescent. La ville a dénombré quatre morts par règlement de compte en un an.

À écouter également dans ce journal

Société - Deux députés proposent d'armer tous les policiers municipaux, dans un rapport à remettre au Premier ministre.



Politique - Emmanuel Macron s'est déplacé dans un centre de l'association ATD quart monde lundi 10 septembre.



Société - 2017 a vu une baisse des plans sociaux, du fait de marge en hausse pour les entreprises, entre autres.



États-Unis - L’ouragan Florence, passé en catégorie 4, menace la côte est du pays.