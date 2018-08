avec Vincent Parizot et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/08/2018 à 18:28

À Vieux-Boucau-les-Bains dans les Landes, des gendarmes en repos ont voulu empêcher un vol, mais l’ont payé cher. Deux d'entre eux ont été blessés à l'arme blanche, dont l’un grièvement ce vendredi 10 août. Cinq militaires, venus en renfort pour assurer la sécurité en haute saison, étaient en repos et en tenue civile, lorsqu’ils ont repéré un groupe de voleurs.



Une petite dizaine d'hommes issus de la communauté des gens du voyage, étaient en train d'embarquer un à un des vélos stationnés dans la rue. Les gendarmes ont alors décidé d'intervenir. Deux d'entre eux ont pourchassé un petit groupe de voleurs qui prenaient la fuite.



Mais ils se sont retrouvés dans un guet-apens. Une rue bloquée par deux voitures arrivées en renfort. Les deux militaires ont notamment été agressés à coup de couteau et de pelles. L'un d'entre eux a été touché au niveau du thorax. Il a dû être hospitalisé en urgence avec un poumon perforé. L’un des agresseurs a été interpellé et les autres sont toujours recherchés.



À écouter également dans ce journal

- Deux personnes sont ce vendredi en garde à vue dans le Gard après la disparition d'un Allemand emporté par les eaux hier. Le président et le vice-président allemands de l'association de Leverkusen sont interrogés par les gendarmes. Ils sont les propriétaires d'un camping non autorisé qui abritait une colonie de vacances à Saint-Julien-de-Peyrolas.

- L'évadé du tribunal de Sarreguemines a été retrouvé. Sa cavale aura duré moins de 48 heures. Il a été interpellé par surprise au bord d'un chemin forestier à 25 km du tribunal. Le jeune homme a raconté "avoir mangé des quetsches et des mirabelles qu'il a trouvées dans les champs et bu de l'eau dans les cimetières" pendant les deux jours de sa cavale.



- Le nombre de morts sur les routes françaises a reculé en juillet. 324 personnes sont décédées, 19 victimes de moins qu'en juillet 2017. Seul changement avec l'année dernière l'entrée en vigueur des 80 km/h sur les routes secondaires. Mais pour Emmanuel Barbe, Délégué interministériel à la sécurité routière, il est encore difficile de faire un lien direct entre la baisse du nombre de tués et la nouvelle limitation de vitesse.