publié le 23/08/2018 à 13:22

Booba et Kaaris à l'air libre. Après une vingtaine de jours de détention provisoire à la suite d'une bagarre générale, la Cour d'appel de Paris a décidé de libérer les deux rappeurs.



En attente de leur jugement, le 6 septembre prochain, les deux artistes devront se soumettre à un contrôle judiciaire strict. Ils ont interdiction de quitter le territoire, et doivent s'acquitter d'une caution de 30.000 euros.

L'avocat de Booba appelle à mettre fin à l'hystérie autour de cette bagarre. "Cette affaire, qui n'a blessée que les protagonistes, doit redevenir ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un dossier de violences croisées." Les rappeurs devraient pouvoir sortir de prison dans la journée. Ils pourront sereinement préparer leur défense.

À écouter également dans le journal

Faits divers - Un homme de 36 ans a poignardé sa mère et sa sœur à Trappes (Yvelines). L'individu, fiché S par le service de renseignement territorial, était connu de la justice pour apologie du terrorisme. L'homme a été abattu. Daesh a revendiqué ces meurtres.



Société - L'association 60 millions de consommateurs a relevé des traces de glyphosate dans un tiers des couches testées, et demande plus de contrôles ainsi qu'une meilleure information des parents. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, en appelle à la responsabilité des industriels et des supermarchés.



Football - L'ancien attaquant des Bleus Thierry Henry devrait s'engager avec Bordeaux. Le champion du monde et le club girondin n'ont toujours pas officialisé leur engagement. En attendant, Bordeaux jouera une partie de son avenir européen ce jeudi 23 août. En barrage aller de l'Europa League, les Bordelais se déplacent chez les Belges de la Gantoise.