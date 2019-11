publié le 13/11/2019 à 20:18

Le parquet de Paris a annoncé ce mercredi 13 novembre avoir ouvert une enquête pour examiner la plainte déposée la veille par une ancienne employée à domicile de Pierre Joxe qui accuse l'ancien ministre d'agression et de harcèlement sexuels en 2018.

Des faits que ce dernier conteste fermement, a appris l'AFP de sources concordantes, confirmant une information du Monde.

Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur entre 1988 et 1991 et de la Défense entre 1991 et 1993, avait déjà été mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle présumée par l'écrivaine Ariane Fornia, fille de l'ex-ministre Eric Besson. Cette dernière avait accusé l'ancien ministre de l'avoir agressée lors d'une représentation à l'Opéra Bastille à Paris en mars 2010, en lui mettant à plusieurs reprises la main sur la cuisse. Pierre Joxe avait alors porté plainte pour diffamation.

Selon une source proche du dossier, les nouvelles accusations proviennent d'une femme ayant travaillé au domicile de Pierre Joxe entre septembre 2017 et décembre 2018 pour s'occuper de son épouse, atteinte d'une lourde maladie dégénérative et aujourd'hui décédée.

"Une manipulation"

Mercredi, Pierre Joxe s'est défendu de ces accusations, dénonçant "une manipulation facile à démonter". "Comme par hasard, cette histoire, encore plus rocambolesque que l'autre, débarque à quelques jours de l'audience au tribunal de Paris, car le dossier en face est vide", a réagi Pierre Joxe, joint par l'AFP. "La manipulation qui est en cours sera facile à démonter", a-t-il assuré.

En effet, ces accusations surviennent à quelques jours d'une audience prévue lundi au tribunal de Paris, qui doit se prononcer sur la plainte en diffamation déposée par Pierre Joxe contre Ariane Fornia.