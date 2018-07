publié le 27/09/2017 à 07:09

La petite commune du Rove, près de Marseille, est perturbée par une étrange affaire. Le père Henri est soupçonné d'avoir frappé une femme avec laquelle il entretenait une liaison. Mais cette enseignante de 45 ans, après avoir lancé ces accusations, a le sentiment de se retrouver un peu seule. Au cours d'un week-end, sans raison apparente, le prêtre sort de ses gonds, la bouscule et la frappe à terre. Une enquête est en cours, mais le père Henri nie avoir porté les coups.



Georges Rosso, le maire du Rove, peine à croire que l'homme d'église ait pu agir de la sorte. "Non ce n'est pas possible, pour moi il ne s'est rien passé", assure-t-il. Le prêtre a changé de paroisse. "Il attend que les esprits se calment et après il reviendra", pense une habitante. Pour la victime présumée, la défense des paroissiens est difficile à accepter : "Je connais ces gens, du jour au lendemain je deviens le paria qui a fait partir le prêtre, je me fais traiter de putain dans une église."

À écouter également dans ce journal

- ÉCONOMIE - Alstom et Siemens ont officialisé mardi le rapprochement de leurs activités ferroviaires qui passent sous le contrôle du groupe allemand. L'État français n'est plus l'actionnaire majoritaire.

- TRANSPORTS - La construction de la ligne TGV Lyon-Turin se poursuit. Pour ce gros chantier, le meilleur de la technologie est utilisé. "C'est comme un sous-marin qui progresse sous terre, d'environ 300 mètres par mois", explique un tunnéliste. Le coût du projet s'élève à 8 milliards d'euros.



- POLITIQUE - Emmanuel Macron a présenté sa vision de l'Europe mardi au cours d'une discours à la Sorbonne. Le président a notamment évoqué une "force commune d'intervention", une taxe européenne sur les transactions financières et deux langues maîtrisées par les étudiants d'ici 2024.



- INTERNATIONAL - L'Arabie saoudite autorise les femmes à conduire, le décret entrera en application en juin 2018. Pour Pascal Boniface, directeur de l'Iris, "la pression était forte, le régime a décidé de s'ouvrir pour moderniser son image".



- FOOTBALL - Le PSG affronte le Bayern Munich ce mercredi en Ligue des champions. Le club parisien tentera de faire mieux que Monaco, largement battu à domicile mardi soir par le FC Porto (0-3).