publié le 28/09/2016 à 22:30

Bernard Squarcini a été mis en examen après 48 heures de garde à vue. L'ancien patron du renseignement français est accusé de violation du secret, trafic d'influence et détournement de fonds publics. Il est également poursuivi pour plusieurs autres chefs d'inculpation, notamment violation du secret de l'instruction, compromission du secret-défense et faux en écriture publique et usage.

Bernard Squarcini a été placé sous contrôle judiciaire et donc remis en liberté. Ce proche de Nicolas Sarkozy est soupçonné d’avoir continué à faire fonctionner ses réseaux dans la police pour accéder à des informations sur des enquêtes en cours et les utiliser à des fins personnelles ou pour les clients de sa société de conseils en sécurité, Kyrnos. La justice s’appuie notamment à des écoutes téléphoniques menées en 2013, dans lesquelles il demande à Christian Flaesch, ancien patron de la police judiciaire parisienne, des éléments d’une enquête en cours.

À écouter également dans ce journal

- Patrick Buisson, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, sort un livre à charge contre l’ancien chef de l’État, dont il critique le mandat de président de la République entre 2007 et 2012. À l’occasion d’un meeting, Nicolas Sarkozy a répondu.

- Christiane Taubira a été reçue à l’Élysée par François Hollande en compagnie des familles des mineurs qui ont participé à la grande grève de 1948 réprimée dans la violence par un gouvernement socialiste.

- Les obsèques de Shimon Peres auront lieu vendredi en Israël. Plusieurs dirigeants sont attendus sur place, notamment Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel. Les autorités israéliennes sont sur les dents pour assurer leur sécurité.