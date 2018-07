Incendies dans les Bouches-du-Rhône : un homme mis en examen

et AFP

publié le 28/07/2017 à 21:09

Après quatre jours d'incendies dans le Sud-Est et en Corse, plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer les origines des sinistres. Vendredi 28 juillet, un homme a été mis en examen pour incendie involontaire dans les Bouches-du-Rhône.



Âgé de 42 ans, il est soupçonné d'avoir causé accidentellement un feu à Peynier (Bouches-du-Rhône). Le quadragénaire a été mis en examen pour incendie involontaire et placé sous contrôle judiciaire ce vendredi. "L'homme a reconnu être à l'origine du feu. Il faisait usage d'une disqueuse et des étincelles ont mis le feu à des herbes sèches", a expliqué le parquet d'Aix-en-Provence à l'AFP. Le feu qui a détruit une centaine d'hectares avait mobilisé 200 à 300 pompiers.

Parallèlement, deux adolescents de 16 et 17 ans, soupçonnés d'être à l'origine d'un incendie à Carro (Bouches-du-Rhône), ont été placés sous le statut de témoins assistés pour "destruction volontaire par incendie". Au cours de leurs investigations, les enquêteurs avaient retrouvé dans leur sac à dos "des allumettes et un briquet". 163 hectares ont été ravagés dans le village de Carro, situé près de Martigues.

Aucune interpellation dans le Var

Dans le Var, aucune interpellation ou placement à garde à vue n'ont eu lieu, selon le parquet de Draguignan. trois feux importants avaient mobilisé les pompiers et entraîné de multiples évacuations dans le département. À l'heure actuelle, le risque d'incendie reste très sévère pour l'ensemble des massifs varois.