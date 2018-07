publié le 28/09/2016 à 10:02

Presque deux mois après le drame, les deux seuls rescapés du bar le "Cuba Libre", survenu au début du mois d'août 2016 à Rouen, brisent le silence et reviennent sur cette tragique soirée. "Ca s'est enflammé super vite", racontent-ils. Pris au piège, quelqu'un a essayé de casser la sortie de secours. "J'ai vu qu'il n'y avait plus trop de solutions, mon cousin est parti devant et je l'ai suivi. Dès que ça a vraiment pris feu il y a des gens qui tombaient déjà par terre, nous, on a pris l'escalier et on est monté à travers les flammes. On a préféré sortir brûlés que rester dedans en fait", déclarant vivre avec aujourd'hui car ils n'ont "pas le choix".



L'incendie au Cuba Libre s'est produit dans la nuit du 5 au 6 août, pendant qu'une bande d'amis fêtait un anniversaire dans le sous-sol de ce bar, dont les issues de secours n'étaient pas aux normes. 14 personnes ont péri dans ce drame.