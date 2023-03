Grand banditisme : qu'est-ce que le clan Hornec, qui a récemment refait surface ?

La famille Hornec a récemment fait à nouveau parler d'elle, dans une affaire de tentative de vol par la ruse. Les faits ont eu lieu près de Valenciennes, le 21 février dernier. Deux frères, âgés de 22 et 25 ans, se sont fait passer pour des policiers afin de dérober un lingot d'or à un vieil homme. Leur arrestation quelques minutes après le méfait a permis de les identifier : ils font partie de la troisième génération du clan Hornec.

La famille Hornec s'est fait connaître pour la place grandissante qu'elle a prise dans le grand banditisme français à partir des années 1990. Trois frères sont à la manœuvre : Jean-Claude, Mario et Marc, depuis la maison de famille installée à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ferrailleurs de professions, les multiples enquêtes ouvertes au sujet de leurs activités au début des années 2000 ont mis à jour leur rôle majeur dans le milieu criminel.

Des vols par usurpation de la fonction de policier

La police associe les Hornec à de nombreuses affaires de braquages, racket ou extorsion durant ces deux décennies. Mais c'est le trafic de drogue qui amènera une partie de la première génération du clan devant les tribunaux, puis en prison. Jean-Clade et Mario ont été condamnés en 2009 à 8 et 7 ans d'emprisonnement, pour avoir supervisé un trafic de cocaïne entre la Colombie et l'Europe. Le troisième frère, Marc, a été condamné à dix ans de prison le 5 juin 2008 pour association de malfaiteurs et vols, une peine réduite à quatre ans par la suite en appel. Neuf autres membres de la famille Hornec ont également comparu au cours de cette affaire.

Le mode opératoire de ces vols, commis entre 2000 et 2002, rappelle celui commis par leurs successeurs cette année à Valenciennes. Le magazine L'Obs rapportait en 2008 que "les prévenus auraient abusé, souvent en se faisant passer pour des policiers, une centaine de victimes, surtout des personnes âgées et fortunées, en Picardie, en Normandie et dans l'Isère, entre 2000 et 2002, aux fins de leur voler leurs économies, des bijoux ou des objets de valeur."

