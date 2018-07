publié le 26/09/2017 à 21:38

Dans la nuit du 26 au 27 août, en plein mariage, la petite Maëlys disparaissait de la soirée. Un mois après, le mystère demeure entier sur le sort de la petite fille de 9 ans, toujours introuvable. "Les parents n'étaient pas préparés à de telles circonstances, ils vivent au jour le jour", explique Maître Fabien Rajon, l'avocat des parents, qui évoque une "attente interminable, insupportable".



Si le dispositif de recherches s'est réduit, l'enquête se poursuit toujours un mois après la disparition. "Je comprends parfaitement que les enquêteurs souhaitent préserver leur enquête et protéger les divers éléments du dossier. Je ne suis pas inquiet, les moyens sont importants, la pression est toujours là et la volonté est toujours d'aller au bout de l'enquête", glisse l'avocat au micro de RTL.



Dès le début, ils craignaient le pire. Maître Fabien Rajon, avocat des parents de Maëlys





Les regards sont par ailleurs tournés vers Nordalh L., unique suspect mis en examen à l'heure actuelle. Pourtant, et malgré les nombreuses révélations à son sujet, les parents refusent d'être dans une "logique de désigner un coupable". "Il ne s'agit pas de se prononcer sur sa culpabilité".

L'important pour eux, est dès lors de lever le voile sur toute cette histoire. C'est pourquoi, Maître Fabien Rajon assure qu'il est "souhaitable" et "impératif" que le suspect sorte de son silence alors que les parents ne cachent pas leur pessimisme. "Objectivement, dans ce type de dossier, le temps joue contre une hypothèse optimiste. Les premières heures sont décisives et plus le temps passe, plus les chances de retrouver la petite Maëlys vivante se réduisent", détaille-t-il. Avant de conclure : "Les parents sont plutôt pessimistes car dès le début de l'affaire, ils ont eu un pressentiment et dès le début, ils craignaient le pire".