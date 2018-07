Disparition de Maëlys : "La parole des parents a été franche", selon leur avocat

avec Agnès Bonfillon et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/09/2017 à 23:32

"Cette conférence de presse était leur souhait" a déclaré Fabien Rajon, l'avocat des parents de Maëlys, invité de RTL Grand soir. "La parole des parents a été franche, mais malgré tout mesurée et respectueuse des textes en matière de secret d'instruction et de présomption d'innocence" a-t-il précisé, en rappelant la complexité d'une telle allocution dans le cadre d'une information judiciaire.



Jeudi 28 septembre, les parents de la fillette, disparue lors d'un mariage dans l'Isère depuis plus d'un mois, se sont adressés majoritairement au principal suspect. "Ils ont une conviction, celle que l'individu mis en examen détient des informations utiles à l'enquête".

Mais l'avocat a également précisé qu'ils avaient adressé un "appel à toute personnes" pouvant concourir à la vérité. "Il peut y avoir des individus qui pourraient avoir des infos utiles, ne serait-ce que des détails. D'ailleurs dans des affaires criminelles, les enquêtes sont parfois abondées par des petits éléments qui permettent de confondre les coupables"

Une telle conférence de presse, la première depuis le début de l'enquête, était aussi l'occasion selon l'avocat "de remercier les centaines de personnes qui ont participé aux recherches" de la fillette, toujours disparue.