publié le 05/08/2018 à 17:55

Un garçon de 12 ans est mort dimanche 5 août après s'être noyé dans les eaux de la Loire, au niveau des départements du Cher et de la Nièvre, indiquent les pompiers et la gendarmerie.



Le drame est survenu vers midi lors d'un pique-nique familial à Port-Conscience, sur la commune de Jouet-sur-l'Aubois (Cher). La garçon se baignait, mais "il s'est un peu éloigné et a perdu pied, puis a coulé", indique la gendarmerie de Bourges à l'AFP. "Il est certainement tombé dans un 'trou d'eau' comme il y en a souvent dans le fleuve et a été emmené dans le fond".

Son corps a été retrouvé vers 15h30 après des recherches débutées par les secours, qui avaient mobilisé un hélicoptère et des plongeurs. Malgré un massage cardiaque, il n'a pas pu être réanimé. Aucun arrêté municipal n'interdisait la baignade à l'endroit où le garçon et son frère se baignaient, a ajouté la gendarmerie. Les enfants étaient sous la responsabilité de leurs parents.

En déplacement aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker de Paris dimanche 5 août, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a alerté sur le risque de noyade, accru en cette période de canicule. "Nous avons une recrudescence des noyades, notamment chez les moins de 6 ans", a-t-elle alerté. Il faut être particulièrement vigilant quand on s'approche d'un point d'eau, que ce soit une piscine, un lac ou une rivière", a jouté la ministre.