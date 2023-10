Alpes-Maritimes : un sexagénaire agressé au marteau

Ce samedi 14 octobre, un homme âgé d'environ 65 ans a été violemment agressé au Cannet, rapportent nos confrères de BFM Nice-Côte-d'Azur. Les faits se sont déroulés devant une boulangerie de la ville. Le sexagénaire a reçu des coups de poing et de marteau par deux individus. L'un d'entre eux aurait également proféré des menaces.

Le sexagénaire a été hospitalisé jusqu'à dimanche matin et a déposé plainte. Un individu a déjà été interpellé.

Après les faits, l'un des deux agresseurs a pris la fuite en camionnette et percuté le fils de la victime. Une source policière a indiqué à BFM que les faits pourraient être liés à un "différend d'ordre privé", car l'un des agresseurs connaissait la victime.

Pourtant, l'avocat de la victime avance une autre piste. L'homme âgé a été insulté et menacé de mort par deux hommes, dont l'un portait une kippa, rapportent nos confrères de 20 Minutes. L'un des deux mis en cause a même crié : "sale arabe, je vais te découper en morceaux et t’envoyer à Jérusalem", rapporte l'avocat de la victime, Maitre Sefen Guez Guez, sur le réseau social X (ex-Twitter).

Toujours selon l'avocat, la victime a subi un "déchaînement de violences", a été insulté en français et en arabe, langue que les deux agresseurs, "visiblement d'origine juive", parlaient. Sefen Guez Guez dénonce un "mobile raciste évident", et demande "une réponse ferme à l'encontre des agresseurs". Me Guez Guez avance également comme explication le contexte international tendu à cause du conflit entre Israël et le Hamas.

Les circonstances exactes de l'agression restent toutefois à déterminer. Une enquête a été ouverte et confiée à la police de Cannes. Le parquet de Grasse, saisi, devrait s'exprimer dans l'après-midi.

