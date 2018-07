Alpes-Maritimes : il vend une commode sur "Le Bon Coin" et oublie 180.000 euros dedans

Ces déménageurs ont cru faire une bonne affaire. Un sexagénaire a vendu une commode sur internet, en oubliant toutes ses économiesà l'intérieur, relate Nice-Matin. Une occasion que deux déménageurs malhonnêtes n'ont pas manqué de saisir.



Le week-end dernier à Cannes, l'homme décide de mettre une machine à laver et sa vieille commode en vente sur le site Le Bon Coin, et trouve rapidement un acheteur. Dimanche 24 juin, deux amis sont envoyés et viennent chercher le meuble pour l'apporter à sa nouvelle propriétaire.

Mais au moment de charger la commode dans le camion, une mallette s'en échappe. Un des déménageurs l'ouvre et y découvre alors une liasse de billets. Au total : 180.000 euros.

Plutôt que de revenir vers le propriétaire, le déménageur prend soin de cacher sa trouvaille, et fait d'ailleurs croire à son collègue que la mallette ne contient que 2.000 euros. Entre temps, le sexagénaire s'est aperçu de son oubli, et en a informé la police.



En épluchant les enregistrements de vidéosurveillance, les policiers ont finalement retrouvé le déménageur. Mais ils n'ont mis la main que sur 138.000 euros, le reste de la somme ayant déjà été dépensée. Le voleur sera entendu devant les juges en décembre 2018.