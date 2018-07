publié le 21/07/2018 à 10:26

L'affaire n'en finit plus de prendre des proportions de scandale. Alexandre Benalla, collaborateur à l'Élysée, chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, a été placé en garde à vue vendredi 20 juillet. Il est soupçonné de violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonctions, port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique, complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéo protection.



Et c'est dans ce dernier volet que sont impliqués trois policiers. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni à Alexandre Benalla les vidéos le montrant en train de frapper un manifestant et une manifestante le 1er mai, en portant un casque et un brassard de policier, alors qu'il n'avait qu'un statut d'observateur.

Après avoir été suspendus par leur hiérarchie, ces trois fonctionnaires de police ont été placés en garde à vue samedi 21 juillet pour "détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection" et "violation du secret professionnel". Alexandre Benalla, a vu son domicile à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) perquisitionné samedi matin.