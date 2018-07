et La rédaction numérique de RTL

Au procès Merah, c'est désormais l'heure des plaidoiries. L'avocate générale a requis lundi 30 octobre la réclusion à perpétuité contre Abdelkader Merah, accusé de complicité dans les assassinats commis par son frère Mohamed en 2012, à Toulouse et Montauban. Après cette réquisition assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, la plaidoirie d'Éric Dupond-Moretti, défenseur du frère du terroriste, est particulièrement attendue mardi 31 octobre.



Une pression pèse sur les épaules du ténor du barreau. Cela fait maintenant plusieurs nuits qu'il n'arrive pas à dormir. Il se replonge dans le dossier et griffonne quelques mots. Dans l'après-midi de ce 31 octobre, l'avocat sait qu'il va devoir batailler contre l'accusation, pointer les lacunes, à savoir le manque d'éléments matériels qui pèseraient contre son client Abdelkader Merah. Ce dernier ne lui aura d'ailleurs pas facilité la tâche.

L'accusé a revendiqué jusqu'au bout ses convictions intégristes, sans un mot pour les familles des victimes. L'avocate générale l'a regardé, yeux dans les yeux, pendant tout son réquisitoire. Elle s'est employée, pendant quatre heures, à démontrer qu'Abdelkader Merah a bien été le complice des meurtres de son frère.

Il s'agissait d'une démonstration implacable, selon Me Corchia, l'un des avocats des parties civiles : "Elle a passé au scanner la tumeur terroriste et criminelle que notre pays a connu et qui continue encore de porter à travers ce dossier, qui est symptomatique". C'est d'ailleurs contre cela aussi que veut se battre Éric Dupond-Moretti : contre une décision qu'on voudrait historique, symbolique, une sorte de modèle pour les autres procès terroristes à venir.