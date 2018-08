publié le 29/08/2018 à 16:54

La tension est à son maximum entre les pêcheurs normands et leurs homologues anglais. En cause : la coquille Saint-Jacques. En effet, si les pêcheurs français doivent attendre le 1er octobre pour pouvoir pêcher le mollusque, les Anglais ne sont pas soumis à cette réglementation. Côté tricolore, on critique fermement la situation, déplorant devoir se satisfaire des restes la plupart du temps.



Pour protester, entre 40 et 50 pêcheurs ont pris la mer mercredi 29 août depuis Trouville-sur-Mer, Port-en-Bessin ou encore Ouistreham dans le Calvados, rapporte France 3 Normandie. Ils ont navigué vers la baie de Seine pour encercler les Anglais et les obliger à arrêter leur pêche.

"Une rencontre qui a tourné à l'affrontement", raconte France 3. Après avoir fait usage de fumigènes et insulté leurs homologues, des bateaux tricolores ont chargé sur des embarcations anglaises, dont trois ont été endommagées.

Loin de se laisser faire, les Anglais ont contre-attaqué, obligeant les gendarmes à intervenir et à contrôler les Britanniques. Dénonçant une concurrence déloyale, les élus normands interpellent le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert pour demander "des règles communes".