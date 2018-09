VIDÉO - La Russie organise de gigantesques manœuvres militaires

et AFP

publié le 12/09/2018 à 07:27

Près de 300.000 hommes, toutes les composantes de l'armée impliquées et des soldats chinois en soutien : la Russie a lancé mardi les plus vastes manœuvres militaires de son histoire.



"Vostok-2018 a démarré", a indiqué mardi le ministère de la Défense dans un communiqué, accompagné d'une vidéo montrant des véhicules blindés, des hélicoptères ou encore des avions en mouvement.

Ce déploiement massif auquel participent les armées chinoise et mongole, baptisé "Vostok-2018" (Est-2018), continuera jusqu'au 17 septembre en Sibérie orientale et dans l'Extrême-Orient russe.

La répétition d'un "conflit de grande ampleur" ?

"Nous avons des relations de confiance (avec la Chine) en matière politique, de sécurité et dans la sphère militaire", a déclaré Vladimir Poutine mardi lors d'une rencontre à Vladivostok avec le président chinois Xi Jinping, qui participe aussi au forum économique.



Sans surprise, l'Otan a dénoncé ces manœuvres, estimant que le pays dirigé par Vladimir Poutine organise la répétition d'un "conflit de grande ampleur". "Cela s'inscrit dans une tendance que nous voyons depuis un moment : une Russie plus sûre d'elle, qui augmente significativement son budget de Défense et sa présence militaire", a indiqué un porte-parole de l'Alliance, Dylan White.