Seuls quatre départements du Sud-Ouest (Hautes-Pyrénées, Gers, Lot-et-Garonne et Dordogne) sont maintenus en alerte contre les pluies et inondations par Météo France.

publié le 30/04/2018 à 02:45

Si la vigilance aux orages a été levée dans les départements de la région Grand-Est, le nord de la France demeure en alerte orange. Six départements sont ainsi concernés par une surveillance météorologique "pluie-inondation". Le Calvados et l'Eure s'ajoutent ainsi au Nord, au Pas-de-Calais, à la Seine-Maritime et à la Somme.



Dans les six départements concernés, Météo-France évoque un "épisode pluvieux nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée". "Une perturbation pluvieuse active s'est bien mise en place sur le nord du pays. Des pluies continues parfois modérées sont actuellement observées sur les départements placés en vigilance orange", explique l'organisme météorologique.

La vigilance devrait perdurer jusqu'à ce lundi soir, aux alentours de 22 heures, selon les prévisions actuelles. "Cette perturbation génère également du vent assez fort sur les Hauts-de-France avec sur le littoral des rafales à 80 km/h, voire ponctuellement 100 km/h", précise le communiqué.



6 départements sont en vigilance orange "pluie-inondation", lundi 30 avril Crédit : Capture d'écran / Météo France

Dans la région Grand-Est, des chutes de grêlons de 1 à 3 centimètres de diamètre ont été observées lors de violents orages en Champagne et Lorraine ont été observées par Météo France.