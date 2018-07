De la neige orange a recouvert certains massifs des pays de l'Est

publié le 26/03/2018 à 15:26

De nombreux skieurs des pays de l'Est ont publié sur les réseaux sociaux vendredi 23 mars dernier des photos et vidéos. Elles montraient des pistes de skis aux teintes orangées dans plusieurs massifs montagneux de Russie, Bulgarie, Ukraine et Roumanie.



Certains se sont même inquiétés, évoquant un "scénario apocalyptique". Si le phénomène a en réalité une explication scientifique tout à fait rationnelle, il n'en est pas moins étonnant.

La couleur orange viendrait en fait de grains de sable en provenance du Sahara. Ils auraient été transportés par le vent sur les sommets d'Europe de l'Est après de fortes tempêtes survenues en Afrique du Nord. C'est en fait loin d'être la première fois que l'événement se produit : il a lieu tous les cinq ans environ.

Le phénomène s'était également produit en France dans les Pyrénées en février 2017.

