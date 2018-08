publié le 15/08/2018 à 07:32

Les sauveteurs luttaient dans la nuit du mardi au mercredi 15 août pour tenter de trouver des survivants sous les débris du viaduc autoroutier qui s'est effondré à Gênes, dans le nord de l'Italie, tuant des dizaines de personnes. L'effondrement soudain de cet ouvrage massif, appelé pont Morandi du nom de son concepteur, a précipité véhicules et passagers dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Le pont était connu pour présenter des problèmes structurels, et plusieurs responsables politiques ont appelé à ce que les coupables éventuels de négligences soient identifiés et punis.



Le bilan, encore provisoire et incertain, est très lourd. Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui se trouvait en Sicile, a évoqué "une trentaine de morts confirmés et beaucoup de blessés graves", promettant que les responsables allaient "payer, payer tout et payer cher". Arrivé sur place en début de soirée, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a parlé d'un bilan très provisoire de 25 morts et 16 blessés dont neuf graves. La région de Ligurie, dont Gênes est la capitale, a annoncé qu'un blessé était décédé en salle d'opération.

Dans la nuit, des sources au ministère de l'Intérieur citées par les médias italiens ont donné un bilan de 31 morts dont cinq non identifiés et 16 blessés dont 12 graves. "C'est une catastrophe qui a frappé Gênes et toute l'Italie. Un drame effrayant et absurde s'est abattu sur des personnes et des familles", a déclaré le président italien Sergio Mattarella dans un communiqué.

À écouter également dans ce journal :

- Londres : la police britannique menait des perquisitions liées à l'attaque à la voiture bélier commise par un Britannique de 29 ans devant le Parlement à Londres, qui a fait trois blessés et que la police considère comme un attentat "terroriste".



- Aquarius : le navire, qui errait en Méditerranée à la recherche d'un port, a été autorisé à accoster à Malte avec 141 migrants à son bord qui seront ensuite accueillis par cinq autres pays de l'Union européenne.



- États-Unis : une enquête des services du procureur de Pennsylvanie publiée mardi a mis au jour des abus sexuels perpétrés par plus de 300 "prêtres prédateurs" et couverts par l'Église catholique de cet État américain, dont ont été victimes au moins mille enfants.



- Emploi : le chômage reprend sa lente décrue. Après un sursaut en début d'année, le taux de l'Insee a très légèrement baissé au 2e trimestre, pour s'établir à 9,1% en France entière, un résultat moins bon qu'attendu.