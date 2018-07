publié le 29/07/2018 à 23:02

Une fois de plus, un document replace l'Europe devant ses responsabilités. Un rapport en italien publié le 27 juillet par l'ONG Save the Children dénonce la prostitution forcée des jeunes migrants pour pouvoir franchir la frontière Italie-France. Plus de 1.900 jeunes filles dont au moins 160 enfants ont ainsi été sexuellement exploitées entre les mois de janvier 2017 et mars 2018.



Il s'agit notamment "de filles très jeunes et particulièrement à risque, qui circulent parmi le flot invisible de migrants mineurs non accompagnés en transit à la frontière nord de l’Italie, et qui, dans l’espoir de retrouver leurs proches dans d’autres pays européens, sont privées du pouvoir de voyager en toute légalité et sécurité", décrit dans le rapport Raffaela Milano, la directrice des programmes Italie-Europe de Save the Children, reprise par The Guardian en anglais.



Les principales victimes de cette forme de prostitution sont originaires d'Afrique subsaharienne. Quand ils n'ont pas les moyens de payer la somme demandée par les passeurs pour venir en France (variant entre 50 et 150 euros, d'après Save the Children), les mineurs sont contraints de s'adonner à des actes sexuels. L'ONG recense également des cas de prostitution à Rome, en Sardaigne, en Vénétie, dans les Abruzzes et dans les Marches, en échange d'un toit ou de nourriture.

Un rapport plus que préoccupant qui vient s'ajouter à celui publié par l'organisation Oxfam en juin dernier. On peut notamment y lire comment "des enfants d’à peine 12 ans sont maltraités, détenus et renvoyés illégalement en Italie par la police des frontières française". Il a d'ailleurs fallu attendre le 7 juillet pour que le délit de solidarité, qui punissait tout citoyen venant en aide à un migrant, soit aboli par le Conseil constitutionnel.