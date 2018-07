publié le 29/03/2018 à 06:39

À Seattle, il reste des traces de l'époque grunge et de la culture des cafés qui a ensuite conquis l'Amérique avec Starbucks. Le siège de Microsoft n'est pas très loin.



D'ailleurs quand on y pense, les deux hommes les plus riches du monde ont bâti leur empire ici à Seattle : Bill Gates, le patron de Microsoft, et Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Ce dernier est totalement en train de transformer Seattle, qui expérimente ici ce qui sera peut-être un jour notre quotidien.

J''ai testé il y a quelques heures le premier supermarché Amazon. Cette entreprise réinvente le commerce. Parfois vous n'avez pas le temps de planifier des livraisons. Par exemple quand vous allez acheter une salade ou un sandwich à midi. Donc Amazon a ouvert il y a un an Amazon Go, une supérette sans caisse et sans code-barres.

Des courses sans caisse

Il vous suffit de télécharger une application, connectée à votre compte Amazon et donc à votre carte bancaire. Il vous suffit de passer l'écran de votre téléphone sur un portique à l'entrée.



Ensuite vous faites vos courses dans les rayons, vous prenez ce dont vous avez besoin. Des caméras et des capteurs, au plafond, enregistrent les produits que vous mettez dans votre panier. Si finalement vous changez d'avis, vous remettez le produit dans le rayon.



Au siège d’Amazon à Seattle pic.twitter.com/jyh9DBDdLp — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 27 mars 2018

Pas de caisse. Vous repartez avec vos achats dans votre sac, et quelques minutes plus tard vous recevez votre ticket de caisse sur votre téléphone. Il y a quand même du personnel, qui vous accueille, qui vous guide, qui prépare les produits frais sur place.



Depuis deux mois, c'est ouvert au grand public. Mais dans un premier temps, ça a été expérimenté par le personnel d'Amazon, qui est choyé.

Immenses bulles de verre

Car ici c'est le plein-emploi. Donc il fait attirer les meilleurs salariés et les garder. Par exemple, Amazon vient d’inaugurer d'immenses bulles de verres dans lesquelles a été recréée une forêt tropicale : 40.000 plantes, dont un immense ficus de 15 mètres vieux d’un demi-siècle replanté-là.



Des milliers d’employés peuvent venir travailler, tenir des réunions. Les recherches ont montré qu'être entouré de plantes et de lumières améliore la productivité et la résolution de problèmes.



C'est en pleine ville de Seattle, dans un quartier où Amazon bâtit dans tous les sens. C'est impressionnant. Je n'étais pas venu depuis juillet dernier. Tout ce quartier est totalement transformé. Et au fond toute la ville est transformée. Les prix de l'immobilier grimpent.