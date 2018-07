publié le 10/07/2018 à 10:32

Les Anglais ne changent pas. Quand ils étaient membres de l'Union européenne, on avait toujours l'impression qu'ils n'en faisaient pas partie. Depuis qu'ils ont voté par référendum leur sortie de l'Union, on a l'impression qu’ils ne veulent plus partir.



Le plus grave est que cette impression n'est pas seulement partagée par des observateurs français, forcément malveillants, mais par les chefs politiques de ce Brexit qui, les uns après les autres, quittent le navire du gouvernement britannique. Les premiers furent moqués par les grands médias internationaux : ils étaient des lâches, ils n'assumaient pas leurs mensonges de campagne.

Mais les sarcasmes ne sont plus de saison. Chacun est obligé de reconnaître que les derniers départs sont le fruit d'un désaccord politique profond. Il apparaît de plus en plus clairement que Theresa May négocie une sortie qui n'en est pas une. Une vraie-fausse sortie, comme Charles Pasqua avait inventé jadis des vrais faux-passeports.