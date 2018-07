Danemark : un imam inculpé après avoir appelé au meurtre des juifs

publié le 24/07/2018 à 17:52

Une première dans un pays nordique. Un imam danois a été inculpé pour avoir appelé au meurtre des juifs dans un prêche publié sur les réseaux sociaux, a annoncé mardi 24 juillet le parquet à Copenhague. L'imam Mundhir Abdallah officie à la mosquée Masjid Al-Faruq, dans le quartier de Nørrebro de la capitale danoise. Cette dernière avait déjà été pointée du doigt dans le passé pour sa proximité présumée avec des courants de l'islam radical.



Le vendredi 31 mars, lors de la prière, l’imam avait cité un hadith (parole du prophète Mahomet) édictant que "le jour du jugement ne viendra que lorsque les musulmans combattront et tueront les juifs". "Les juifs se cacheront derrière des rochers et des arbres mais les arbres et les rochers diront : ‘Oh musulman, oh serviteur d'Allah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer’", avait lancé l'imam.

Son prêche a été traduit de l'arabe en anglais par l'institut américain Middle East Media Research Institute (MEMRI), à partir d'une vidéo diffusée sur YouTube. C'est la première fois qu'une procédure de cette nature est engagée au Danemark depuis l'entrée en vigueur en janvier 2017 d'une disposition pénale punissant l'appel à la haine et au meurtre dans l'exercice de la religion.

L’imam encourt jusqu'à trois ans de prison

"Il a toujours été illégal d'appeler au meurtre d'un groupe ethnique mais nous avons maintenant une loi ciblant spécifiquement les prêcheurs de haine", a commenté la magistrate du parquet Eva Rønne dans un communiqué. La date du procès de l'imam, qui sera également jugé pour racisme, n'a pas été arrêtée. Il encourt jusqu'à trois ans de prison.



Selon la radio publique DR, l'auteur des attentats de Copenhague perpétrés le 14 février 2015, Omar al-Hussein, avait visité la mosquée Al-Faruq la veille des faits. Le Danemark a publié en mai 2017 une liste noire de six étrangers accusés de prêcher la haine, cinq prédicateurs musulmans et un pasteur évangélique islamophobe, qui sont interdits de territoire pour deux ans reconductibles.