publié le 29/11/2016 à 16:16

De nombreuses personnalités publiques et anonymes l'ont très vite demandé. Il y aura bien une minute de silence sur chaque pelouse de Ligue 1 et de Ligue 2 avant les matches programmés cette semaine, quelque heures après le drame survenu en Colombie. Le crash de l'avion qui transportait l'équipe brésilienne de Chapecoense jusque Medellin pour affronter l'Atletico Nacional en finale aller de la Copa Sudamericana a fait 75 morts et six rescapés.



Dans un communiqué, la Ligue de football professionnel LFP "adresse ses condoléances aux familles des victimes de l'accident". Par ailleurs, l'essentiel des clubs professionnels français et de nombreux acteurs du monde du ballon rond ont publié sur les réseaux sociaux des messages de tristesse, de soutien et de condoléances.

L'appareil, un British Aerospace 146 de la compagnie bolivienne Lamia, s'est écrasé cinq minutes avant son atterrissage, en raison de "pannes électriques", dans une zone montagneuse du secteur du Cerro Gordo, à environ 50 km de Medellin. Les rescapés sont trois des footballeurs du club brésilien de Chapecoense ainsi que deux membres d'équipage. Ils ont été blessés et transférés dans des hôpitaux du secteur.