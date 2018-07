publié le 16/07/2018 à 17:45

Elle préside la Croatie depuis 2015. Kolinda Grabar-Kitarovic s'est montrée telle une cheffe d'État exemplaire ce dimanche 15 juillet lors de la défaite de l'équipe de football de son pays face aux Bleus, grands gagnants de la Coupe du Monde.



Après avoir consolé ses joueurs lors de la cérémonie de clôture, Kolinda Grabar-Kitarovic a célébré la victoire de la France aux côtés d'Emmanuel Macron, câlinant alors le chef de l'État français ainsi que Kylian MBappé et Antoine Griezmann sur la pelouse du stade Loujniki, à Moscou, en Russie.

Dans les vestiaires, la première femme à présider la Croatie a félicité de vive-voix (et en français s'il vous plaît) les joueurs de l'équipe de France : "Félicitations et vive la France !", s'est-elle exclamée sous les applaudissements.

Grande supportrice de football, elle-même adepte de ce sport, Kolinda Grabar-Kitarovic n'aurait manqué cette compétition internationale pour rien au monde. Pour assister aux matchs de son équipe, la présidente croate âgée de 50 ans a ainsi pris un congé sans solde et payé elle-même son billet d'avion pour se rendre en Russie et ainsi pouvoir encourager les joueurs croates, rapporte Ouest France. Un exemple à suivre pour la prochaine Coupe du Monde ?

Football et politique en Croatie : des liens étroits

Si les images de la finale ont fait le tour du monde, Le Monde rappelle que Kolinda Grabar-Kitarovic, l'une des femmes les plus puissantes au monde selon le prestigieux magazines Forbes, est une championne dans l'art de maîtriser sa communication.



Quand elle s'envole pour la Russie, celle qui a été la première femme dans son pays à être nommée ministre des Affaires étrangères (en 2005) privilégie une "ligne commerciale classique" plutôt qu'un vol privé ou une place en première classe. En huitième de finale, alors que la Croatie joue contre le Danemark, la présidente tourne le dos à la tribune présidentielle pour suivre le match au milieu de la foule.

Kolinda Grabar Kitarovic, le soir de la finale France-Croatie le 15 juillet 2018 à Moscou, en Russie Crédit : FRANCK FIFE / AFP

Cette mise en scène bien ficelée s'inscrit alors dans une tradition de ce pays de l'ex-Yougoslavie où le football est devenu un haut lieu de la mafia locale, comme le rappelle Le Monde. Le football est en effet, depuis 1991, utilisé par les politiques pour forger le récit national de la Croatie.



Kolinda Grabar-Kitarovic ne déroge pas à cette tradition et continue d'entretenir des liens étroits avec des hommes puissants du monde du football croate, tel que Danir Vrbanovic, directeur général de la fédération, condamné cette année pour escroquerie par l'Union des associations européennes de football. Un détail que semble oublier le grand public au regard de ces vidéos et photos d'une finale on ne peut plus historique pour la Croatie.