Contestation en Iran : un an après la mort de Mahsa Amini, où en est le mouvement ?

IRAN - Un an après la mort de Mahsa Amini, où en est le mouvement ?

Mahsa Amini avait 21 ans. Arrêtée pour un voile mal ajusté, cette jeune femme est décédée il y a un an dans les geôles du régime iranien. Sa mort a été à l'origine d'un mouvement de protestation massif et historique autour d'un slogan : "Femme, vie, liberté". Malheureusement, ces manifestations contre le régime des mollahs ont été réprimées dans le sang avec des centaines de morts au bout. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit encore passer des vidéos de jeunes femmes sans voile, en T-shirt dans la rue ou dansant sur une place à Téhéran. Il y a encore quelques jours, des slogans anti-régime ont été aussi scandés dans les rues de Chiraz, ville dans le sud du pays.

Le régime, de son côté, n'a rien lâché en 12 mois. Pire, il a durci sa répression avec des "dizaines de milliers d'arrestations arbitraires qui ont conduit, pour certaines d'entre elles, à des tensions avec des viols à la clé, des actes de torture et autres mauvais traitements", a précisé à RTL Fanny Gallois, d'Amnesty Internationale.

"Un éventail de mesures" a été mis en place "privant les femmes de leurs droits". Et de poursuivre : "Elle sont surveillées par des caméras pour vérifier si elles portent leur voile. Elles ont des interdictions d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé. Les exemples sont malheureusement multiples."

Sept jeunes hommes ont été par ailleurs exécutés pour avoir participé à des manifestations. En coulisse, le régime iranien a aussi remis en place la police des mœurs, soi-disant dissoute à l'époque en signe d'apaisement.

