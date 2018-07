publié le 26/03/2018 à 21:45

Un train mystère, probablement en provenance de Corée du Nord, agite la Chine lundi 26 mars. Plusieurs médias ont diffusé des images d'un train vert aux bandes jaunes arrivant en gare de Pékin, similaire à celui emprunté par le père de Kim Jong-un lors des visites en Chine.



L'arrivée de ce train, également repéré proche de la frontière nord-coréenne dimanche, suggère la venu d'un haut responsable du régime nord-coréen en Chine, qui pourrait être le dirigeant Kim Jong-un, selon Bloomberg et des médias japonais citant plusieurs sources.

Des retards inhabituels pour plusieurs trains réguliers ont été constatés lundi, confirmés par les chemins de fer chinois. Les commentaires évoquant une visite de Kim Jong-un ont été rapidement censurés sur les réseaux sociaux chinois.

Gare sous haute sécurité

"Il y avait beaucoup de policiers dehors et le long de la route devant la gare", a indiqué le vendeur d'un magasin situé sur l'esplanade juste devant la gare de Pékin à l'AFP. "L'intérieur de la gare était bloqué aussi."



Si Kim Jong-un s'est bien rendu en Chine à bord de ce train, ce serait sa première visite à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir à la mort de son père en 2011. La Chine et la Corée du Nord sont traditionnellement alliées depuis la Guerre froide, mais leurs relations se sont tendues ces dernières années, même si la Chine reste un grand soutien diplomatique pour le régime de Kim Jong-un. Pyongyang reproche néanmoins à Pékin son soutien aux sanctions de l'ONU destinées à enrayer les programmes balistique et nucléaire de la Corée du Nord.



Après une péridode d'escalade des tensions, Kim Jong-un devrait rencontrer le président sud-coréen Moon Jae-in fin avril et le président américain Donald Trump d'ici fin mai.