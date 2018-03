Trump "ne peut pas refuser" de rencontrer Kim Jong-un, dit Olivier Mazerolle

publié le 09/03/2018 à 20:03

C'est un vrai coup de théâtre. Après des mois d'invectives et d'injures, Donald Trump et Kim Jong-un veulent se rencontrer. Comment l'expliquer ? Par l'habileté stratégique de Kim Jong-un. Donald Trump va dire qu'il a contraint le dictateur mais la réalité est différente. Malgré les menaces de Trump, Kim Jong-Un a multiplié les essais nucléaires et démontré l'incapacité dans laquelle se trouvait Donald Trump de l'obliger à mettre fin à ses provocations. Il a continué jusqu'au moment où il a persuadé le monde qu'il possédait l'arme nucléaire et qu'il pouvait l'envoyer jusqu'aux États-Unis.



A l'occasion des Jeux Olympiques de Pyeongchang, le méchant qui menace le monde devient un agneau, il envoie sa sœur sourire dans les tribunes pendant que le vice-président américain bougonne dans son coin. Finalement Kim Jong-un propose à Donald Trump de le rencontrer, et le président américain ne peut pas refuser sauf à passer pour un fauteur de guerre. Kim Il-sung, le fondateur du régime, a déjà annoncé il y a 20 ans être prêt à renoncer à l'arsenal militaire à condition que la sécurité de son pays soit assurée. On va voir ce qu'il demande comme garantie. peut-être veut-il démontrer que les États-Unis sont incapables de s'engager dans un processus de paix sérieux.

Il n'a pas encore gagné la partie Olivier Mazerolle Partager la citation





Quel est son objectif ? Pour lui la seule vraie menace est la puissance militaire américaine, contre laquelle il n'a pas d'autre arme que la dissuasion nucléaire donc il ne va pas l'abandonner facilement. Il peut compter sur le président sud-coréen et sur l'appui des chinois, exaspérés par ses provocations et qui ne veulent surtout pas son effondrement. Sur le plan intérieur son régime est dictatorial mais Kim Jong-un a aussi encouragé l'apparition d'une économie privée, à charge pour les entrepreneurs de ne pas se charger de politique. Face à Donald Trump, il n'a pas encore gagné la partie mais il n'est pas dépourvu d'arguments et c'est lui qui mène la danse.