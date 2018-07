publié le 26/04/2016 à 22:15

La police du Cap Vert, au large de l'Afrique de l'Ouest, a découvert ce mardi 26 avril huit soldats morts et trois civils tués dans une caserne, d'après l'agence Associated Press qui cite les médias locaux. Deux des victimes civiles sont espagnoles. Un policier sur place a aussi découvert une voiture abandonnée contenant huit kalachnikovs et des munitions. La caserne des soldats protégeait un centre de communications et des civils travaillaient à cet endroit sur un chantier.

Le gouvernement a placé les forces de sécurité en état d'alerte rouge à l'aéroport international de Praia, la capitale, et dans les ports de l'île. Situé à environ 600 km au large du Sénégal, l'archipel du Cap-Ver est une ancienne colonie portugaise composée de 10 îles. Environ 500.000 personnes y vivent. Il est classé comme un pays en développement mais doit faire face à un important trafic de drogue.